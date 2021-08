Rânes Le château Orne, Rânes Visite libre du musée de la préhistoire de Rânes Le château Rânes Catégories d’évènement: Orne

Rânes

Visite libre du musée de la préhistoire de Rânes Le château, 18 septembre 2021 14:00, Rânes. Journée du patrimoine 2021 Le château. Gratuit

Samedi 18 septembre, 14h00 Visite libre du musée de la préhistoire de Rânes * Les 4 salles d’exposition, rénovées en 2015, permettent d’appréhender les procédés techniques de fabrication des outils des Néandertaliens et leur système de pensée pour appréhender la matière. Le musée offre à chacun, du néophyte au spécialiste, un niveau de lecture qui lui conviendra. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

*

Limité à 15 pers

Le château Rue des rainettes, 61150 Rânes Rânes 61150 Orne

02 33 39 73 87 https://sites.google.com/site/museephrehistoireranes/ http://www.facebook.com/museeprehistoireranes/

Visite du musée avec une très belle collection d’outils façonnés par l’homme de Neandertal.

Crédits : © Musée de la préhistoire de Rânes Gratuit

Détails Heure : 14:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Orne, Rânes Autres Lieu Le château Adresse Rue des rainettes, 61150 Rânes Ville Rânes Age minimum 4 Age maximum 99 lieuville Le château Rânes