Le Beaucet le château Le Beaucet, Vaucluse Visite contée du château le château Le Beaucet Catégories d’évènement: Le Beaucet

Vaucluse

Visite contée du château le château, 18 septembre 2021 19:30, Le Beaucet. Journée du patrimoine 2021 le château. Gratuit

Samedi 18 septembre, 19h30 Visite contée du château * Profitez du coucher de soleil et de la formidable vue qui s’offre à vous depuis l’esplanade du château et laissez-vous bercer par les histoires de ce lieu qui connut bien des péripéties depuis le XIIe siècle. Elles vous seront racontées par Stéphanie Collet, animatrice de l’architecture et du patrimoine à la CoVe et Marc Castan de l’association Le Château du Beaucet. Les récits truculents du conteur du TRAC Gilbert Chiron achèveront de vous propulser au Moyen Age. *

samedi 18 septembre – 19h30 à 22h00

*

Entrée libre. Depuis le village suivre le chemin de l’alouette et les panneaux indiquant le château. Parking à proximité.

le château 84210 Le Beaucet Le Beaucet 84210 Vaucluse Crédits : © Le Château du Beaucet, La Cove Gratuit

Détails Heure : 19:30 - 22:00 Catégories d’évènement: Le Beaucet, Vaucluse Autres Lieu le château Adresse 84210 Le Beaucet Ville Le Beaucet Age maximum 99 lieuville le château Le Beaucet