Les Clés du Val d’Argent Le Centre d’Interprétation d’Architecture et du Patrimoine du Val d’Argent (CIAP), 17 septembre 2021 10:00, Sainte-Marie-aux-Mines.

Journée du patrimoine 2021 Le Centre d’Interprétation d’Architecture et du Patrimoine du Val d’Argent (CIAP). Gratuit

17 – 19 septembre

Les Clés du Val d’Argent

Le CIAP vous propose des expositions et des maquettes virtuelles à découvrir lors de ce week-end patrimonial.

Visite de l’exposition permanente

Labellisée « Pays d’Art et d’Histoire », la Communauté de Communes du Val d’Argent a aménagé son Centre d’Interprétation de l’Architecture et du patrimoine (CIAP) au 1er étage de l’ancienne usine textile Edler Lepavec à Sainte-Marie-aux-Mines. Le CIAP vous donne les clés de lecture pour comprendre l’évolution paysagère et architecturale du Val d’Argent à travers son histoire industrielle et agricole. L’exposition du CIAP s’appuie sur une carte relief, un outil numérique animé qui vous permet de découvrir le cadre géographique et géologique du territoire. Elle s’organise ensuite en cinq meubles thématiques, équipés de dispositifs multimédias et de panneaux explicatifs, mêlant textes et photos.

Visite de l’exposition temporaire sur cités ouvrières de Sainte-Marie-aux-Mines

Le Val d’Argent fut le théâtre d’une intense d’activité minière et textile à partir du XVIe siècle, posant la question du logement des populations ouvrières. À travers une exposition richement illustrée, découvrez l’histoire des cités ouvrières et des HLM du Val d’Argent, et l’évolution urbaine des quartiers.

Exposition de patchworks amish-mennonite

Le CIAP vous propose également, durant le carrefour du patchwork et les Journées européennes du patrimoine, de découvrir une sélection de quilts amish et mennonites traditionnels, issus de la collection Légeret.

Maquettes virtuelles du prieuré de Lièpvre, du château d’Echery et des jardins Dietsch

Le service Patrimoine du Val d’Argent a fait réaliser des maquettes virtuelles de sites patrimoniaux disparus au cours de l’histoire. Découvrez les reconstitutions du prieuré de Lièpvre, du château d’Echery et des jardins Dietsch, à l’aide d’un casque de réalité virtuelle. Présentation sur demande.

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 13h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 13h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 13h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.



Le Centre d’Interprétation d’Architecture et du Patrimoine du Val d’Argent (CIAP) 5 rue Kroeber-Imlin 68160 Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location30560392.jpg 03 89 73 84 17 http://patrimoine.valdargent.com

