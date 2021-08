Chenôve Le Cèdre Chenôve, Côte-d'Or Jeu de piste Street-art à Chenôve Le Cèdre Chenôve Catégories d’évènement: Chenôve

Vendredi 17 septembre, 09h30, 14h00 Jeu de piste Street-art à Chenôve * La veille des Journées du Patrimoine a lieu l’opération « Levez les yeux ». Elle invite les scolaires de la maternelle au primaire à la découverte de leur patrimoine. Dans le cadre de cette opération, initiée par le Ministère de la Culture et de l’Education Nationale et du dispositif « C’est mon patrimoine », La ville de Chenôve propose aux écoles élémentaires de Chenôve, le vendredi 17 septembre 2021, 9h30 à 16h30 deux parcours de découvertes des différents lieux patrimoniaux de Chenôve *

vendredi 17 septembre – 09h30 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 16h30

Gratuit / Sur inscription

