Spectacle équestre médiéval Le Castet Sainte-Christie-d'Armagnac

Spectacle équestre médiéval Le Castet, 18 septembre 2021 19:30, Sainte-Christie-d'Armagnac Journée du patrimoine 2021 Tarif préférentiel|Tarif habituel|Sur inscription 0670302035, 0623376518

Samedi 18 septembre, 19h30 Spectacle équestre médiéval * Les amis du Castet vous proposent avec la participation d’Equivolt un spectacle sur le thème médiéval. Un repas est proposé à la suite du spectacle sur réservations

Menu : gaspacho / daube de canard / mousse fruitée / café / vin

15€ (10€ 6 à 12 ans)

Formule Spectacle + Repas à 20€ *

samedi 18 septembre – 19h30 à 20h30

*

Spectacle 8€, gratuit – 10 ans

Le Castet 32370, Sainte-Christie-d'Armagnac Gers

0670302035 Crédits : © Equivolt Manciet

Détails Heure : 19:30 - 20:30 Catégories d’évènement: Gers, Sainte-Christie-d'Armagnac Autres Lieu Le Castet Adresse 32370, Sainte-Christie-d'Armagnac Ville Sainte-Christie-d'Armagnac lieuville Le Castet Sainte-Christie-d'Armagnac