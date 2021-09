Chinon Le Carroi - Musée d'arts et d'histoire Chinon, Indre-et-Loire Visite du Carroi, musée d’arts et d’histoire de Chinon Le Carroi – Musée d’arts et d’histoire Chinon Catégories d’évènement: Chinon

18 et 19 septembre Visite du Carroi, musée d’arts et d’histoire de Chinon * En plein cœur de la ville médiévale !

Contempler la chape de Saint Mexme et ses fabuleux guépards enchainés, se questionner sur les représentations consacrées aux animaux, admirer des œuvres d’Eugène Delacroix ou de Lubin Baugin, expérimenter des techniques, rencontrer des historiens, analyser des représentations… Venez découvrir un musée centré sur les arts dans un bâtiment chargé d’histoire ! Le dernier étage du musée est consacré à l’oeuvre de l’artiste sculptrice Dominique Bailly. Situé dans le bâtiment où se sont tenus les Etats Généraux convoqués par Charles VII, le Carroi, musée d’arts et d’histoire de Chinon abrite une riche collection d’œuvres et d’objets d’arts. Il propose des visites et ateliers accessibles à tous. En famille ou entre amis, réservez vos places ! *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Entrée libre – PASS sanitaire obligatoire

Le Carroi – Musée d’arts et d’histoire 44 rue Haute-Saint-Maurice 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location87705515.jpg?_ts=1628169067163 02 47 93 18 12 http://www.chinon-vienne-loire.fr/culture/musee-le-carroi/presentation-du-musee/#

C’est un musée situé au cœur de la ville historique. Il est dans la maison des Etats généraux, vaste édifice des XIVe, XVe et XVIe siècles. Ce musée a été créé en 1905 par la société des amis du vieux Chinon. Il offre au visiteur des collections d’œuvres d’art et d’objets illustrant l’histoire de la ville et de son pays depuis la Préhistoire jusqu’au XIXe siècle.

On peut y admirer plusieurs œuvres et séries d’objets remarquables. Les collections archéologiques possèdent notamment une rarissime hache d’apparat de l’Age du bronze, et un ensemble de sculptures romanes de la collégiale Saint-Mexme.

L’art sacré est abondamment représenté avec, entre autres, la célèbre chape de Saint-Mexme (soierie islamique du XIIe siècle) et une statuaire variée du moyen-âge et de la Renaissance.

