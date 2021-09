segré Le carreau Maine-et-Loire, Segré Art et patrimoine sur le Carreau (49-Nyoiseau) Le carreau segré Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

18 et 19 septembre Art et patrimoine sur le Carreau (49-Nyoiseau) * *

samedi 18 septembre – 10h30 à 23h55

dimanche 19 septembre – 10h30 à 18h00

Entrée libre, prix libre (conseillé 5€)

Le carreau rue du carreau, Bois II, Nyoiseau, 49500 Segré-en Anjou-Bleur- segré 49500 Nyoiseau Maine-et-Loire

En attendant l’ouverture du “Carreau, village d’art et patrimoine” prévue dans les années à venir, l’ensemble du site des anciennes mines de fer sera ouvert le week-end du 18 et 19 septembre 2021. Le Carreau de Bois II est aujourd’hui un lieu unique dédié à l’art et au patrimoine, sur lequel on retrouve « Sur le pas des mineurs de fer », le Parc de Terre Noire, l’atelier de Florent Maussion et l’association Centrale 7.

