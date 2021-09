Le Thoureil Le bourg - Le Thoureil Le Thoureil, Maine-et-Loire Visite thématique du village de Le Thoureil Le bourg – Le Thoureil Le Thoureil Catégories d’évènement: Le Thoureil

Maine-et-Loire

Visite thématique du village de Le Thoureil Le bourg – Le Thoureil, 18 septembre 2021 15:00, Le Thoureil

18 et 19 septembre Visite thématique du village de Le Thoureil * Départ cale de l’église pour réveiller les fantômes des boutiques, ateliers, auberges et estaminets disparus du village et ils furent nombreux ; sans oublier l’histoire de nos actuels cafés-restaurants. Depuis l’église, balade sur le chemin de crue et retour par le quai. (durée 1h15) *

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h15

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h15

Le bourg – Le Thoureil quai des mariniers – le thoureil Le Thoureil 49350 Maine-et-Loire Crédits : Gratuit

