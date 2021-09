Moussages Le bourg de Moussages Cantal, Moussages Découverte des croix sculptées de Moussages Le bourg de Moussages Moussages Catégories d’évènement: Cantal

Découverte des croix sculptées de Moussages Le bourg de Moussages, 18 septembre 2021 10:00, Moussages. Journée du patrimoine 2021 Le bourg de Moussages. Gratuit

18 et 19 septembre Découverte des croix sculptées de Moussages * L’association Moussages pour les fêtes, le tourisme et la culture propose un circuit découverte des croix sculptées de Moussages : ancienne croix du cimetière, croix du bourg, croix de Labro et le chemin de croix de Jalhac.

Balade de 10km à pied ou en voiture (plus une petite marche pour descendre à la chapelle de Jalhac). Circuit à disposition à l’office de Tourisme du Pays de Mauriac ainsi qu’à l’Église de Moussages et à l’épicerie du village.

Départ de la place de l’Église

Découverte libre et individuelle à pied ou en voiture. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

Le bourg de Moussages Le bourg 15380 Moussages Moussages 15380 Cantal

https://cibul.s3.amazonaws.com/location87352935.jpg 04 71 68 19 87 https://www.tourisme-paysdemauriac.fr/

