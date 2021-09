Talence Le bassin de Thouars Gironde, Talence La Randonnée de Thouars à Sourreil Le bassin de Thouars Talence Catégories d’évènement: Gironde

Samedi 18 septembre, 14h00 La Randonnée de Thouars à Sourreil * Entre bois de Thouars et parc Sourreil, un technicien du service de l’assainissement et FFRandonnée Gironde vous invitent à découvrir des lieux de nature chargés d’histoire. Les lieux abritent des installations techniques, telles que le lac de Thouars, bassin d’une capacité de 13 000 m3 qui a pour fonction principale de protéger les riverains des inondations, en restituant les eaux pluviales en direction du ruisseau d’Ars. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h30

Gratuit. Réservation obligatoire.

Le bassin de Thouars 235 avenue de Thouars, 33400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Crédits : Gratuit

