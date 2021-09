Aimer Le basculeur, lieu d’art contemporain / atelier M. Chopy, 17 septembre 2021 15:00, Revel-Tourdan.

Journée du patrimoine 2021 Le basculeur, lieu d’art contemporain / atelier M. Chopy. Gratuit

17 – 19 septembre

Aimer

Depuis trois ans, advient en septembre… au basculeur, une exposition & une parution du journal Rocking-Chair. Après Construire et Habiter, deux expositions avec leurs journaux déjà parus, cette année, en 2021, c’est Aimer.

Tout d’abord, chaque artiste occupe une double page dans le journal et ensuite propose des oeuvres venant refléter ce mot dans l’espace et les murs du basculeur.

Du samedi 11 septembre au dimanche 10 octobre.

Vernissage au basculeur : samedi 11 septembre à 16h.

Ouvert tous les jours sur rendez-vous (lebasculeur.mc@gmail.com ou 06 07 62 22 84) jusqu’au 10 octobre.

Ouvert pour les JEP, les 17, 18, 19 septembre 2021

Vend 17 sept : ouvert de 15 à 19h : visites guidées à 16h et à 18h

Sam 18 sept : ouvert de 10 à 12h : visite guidée à 11h puis ouvert de 14 à 17h : visites guidées à 14h et à 16h

Dim 19 sept : ouvert de 10 à 12h : visite guidée à 10h puis ouvert de 14 à 19h : visites guidées à 14h et à 18h

Les horaires d’ouverture et les visites guidées sont consultables sur www.lebasculeur.fr, ainsi que sur les comptes Facebook et Instagram.

Renseignements :

www.lebasculeur.fr

lebasculeur.mc@gmail.com ou 06 07 62 22 84

Visites adaptées aux directives sanitaires.

Le basculeur, lieu d’art contemporain / atelier M. Chopy 193, route du stade, 38270 Revel-Tourdan Revel-Tourdan 38270 Isère

Gratuit