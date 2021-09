Oignies Le 9-9bis Oignies, Pas-de-Calais Exposition au 9-9bis Le 9-9bis Oignies Catégories d’évènement: Oignies

Exposition au 9-9bis Le 9-9bis, 18 septembre 2021

18 et 19 septembre Exposition au 9-9bis * Le 20 décembre 1990, une page de l’histoire du Nord-Pas de Calais se tournait avec la fermeture du dernier puits de mine, au 9-9bis à Oignies. 30 ans se sont écoulés depuis ; l’occasion de revenir sur cet événement médiatique et sur la reconversion du site aujourd’hui. À partir de reportages, de témoignages audiovisuels, de coupures de presse, de photographies, d’objets, l’exposition dévoile 30 années de transformation du 9-9bis. Découvrez comment l’un des cinq grands sites du Bassin minier Nord-Pas de Calais, inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, est devenu un lieu culturel, artistique et touristique tourné vers la création, l’éducation, la diffusion artistiques et la valorisation patrimoniale. Samedi : de 10h à 20h

LES PENDUS

Accès libre en continu, en présence d’un médiateur

Exposition visible jusqu’au dimanche 24 avril 2022 Réalisation & production : 9-9bis

Avec le soutien des associations du territoire : ACCCUSTO SECI, Les Amis de la mine, Onyacum et le 8 d’Évin En + : « 1,2,3, ne bougez plus, souriez! »

Borne selfie

Venez poser devant la berline en mémoire de la remontée de la dernière gaillette le 20 décembre 1990 pour emporter avec vous un souvenir de votre découverte de l’exposition.

samedi 18 septembre – 10h00 à 20h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Le 9-9bis oignies Oignies 62590 Pas-de-Calais

Etablissement public de coopération culturelle, le 9-9bis développe un projet culturel et touristique axé sur la création, l'éducation, la diffusion artistiques & la valorisation patrimoniale.

