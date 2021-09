Oignies Le 9-9bis Oignies, Pas-de-Calais Ateliers et jeux au 9-9bis Le 9-9bis Oignies Catégories d’évènement: Oignies

Ateliers et jeux au 9-9bis Le 9-9bis, 18 septembre 2021 10:00, Oignies. Journée du patrimoine 2021 Le 9-9bis. Gratuit

18 et 19 septembre Ateliers et jeux au 9-9bis * Embarquement immédiat

Jeu de piste, à partir de 7 ans

Résolvez des énigmes qui vous emmèneront aux quatre coins du 9-9bis et repartez avec un petit souvenir !

Samedi & dimanche, en continu

Livret-jeux à retirer au point accueil Mono’Mine

Atelier, à partir de 3 ans

Réalisez votre propre estampe à l’aide de la technique du monotype et créez votre première oeuvre autour de la mine : une mono’mine !

Samedi & dimanche, de 14h à 18h, en continu Manif au 9-9bis

Atelier de pratique musicale, à partir de 7 ans

Faites revivre les temps de contestation au 9-9bis pour le maintien de l’activité minière et la sauvegarde du patrimoine minier autour d’un atelier de percussions autour des slogans des manifestants.

Samedi & dimanche à 15h, 16h et 17h

(durée : 30min) Attention au départ !

avec le Centre de la Mine et du Chemin de Fer de Oignies

Revivez la formisable aventure du charbon et embarquez à bord d’un train à vapeur sur un circuit aménagé par les passionnés de l’association !

Samedi de 14h à 20h

Dimanche de 10h à 18h

En continu *

samedi 18 septembre – 10h00 à 22h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Entrée libre sans inscription (sauf jeu de piste)

