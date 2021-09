Spectacles et concerts au 9-9bis Le 9-9bis, 18 septembre 2021 10:00, Oignies.

Journée du patrimoine 2021 Le 9-9bis. Gratuit

18 et 19 septembre

Spectacles et concerts au 9-9bis

Les voix du 9-9bis

Parcours sonore, tout public

Avec aKousthéa Cie

Parcourez les lieux incontournables du site et plongez dans un univers sonore réinterprétant le 9-9bis à partir des compositions réalisées par Alexandre Lévy : Les 12 coups du Métaphone.

Samedi : à 15h30 et 17h

Dimanche : à 11h30, 15h30 et 17h

(durée : 45min)

EN +

Terminez votre parcours par un concert immersif et rencontrez les musiciens !

Samedi à 16h15 et 17h45

Dimanche à 12h15, 16h15 et 17h45

(durée : 20min)

La Corde et On

duo de corde sensible et d’accordéon

avec la Compagnie Hydragon

Pendant que l’aîné impriovise à l’accordéon une chanson aussi légère que l’air, le jeune garçon grimpe à la corde pour caresser les étoiles. Au delà de l’exploit, c’est la grâce et la douceur poétique de la prestation qui accorchent notre regard aux nuages.

Dimanche : à 15h et 16h30

(durée : 30min)

Histoires de café

Lecture musicale

Avec la Cie Franche Connexion (Stéphane Titelein et Timothée Couteau)

Le comédien et le violoncelliste feront resurgir les conversations du café collectées à l’occasion des 30 ans de la fermeture du site

Dimanche à 15h45

(durée : 45min)

samedi 18 septembre – 10h00 à 22h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Sur inscription à l’accueil le jour même



Le 9-9bis oignies Oignies 62590 Pas-de-Calais

https://cibul.s3.amazonaws.com/location5713024.jpg 06 21 08 08 00 http://9-9bis.com

Etablissement public de coopération culturelle, le 9-9bis développe un projet culturel et touristique axé sur la création, l'éducation, la diffusion artistiques & la valorisation patrimoniale.

Crédits : © EPCC 9-9bis Gratuit © le 9-9bis