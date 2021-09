Programmation Hors les Murs du 9-9bis pour les Journées européennes du patrimoine Le 9-9bis, 17 septembre 2021 17:30, Oignies.

Journée du patrimoine 2021 Le 9-9bis. Gratuit

17 – 19 septembre

Programmation Hors les Murs du 9-9bis pour les Journées européennes du patrimoine

*

Géocaching

Lancement du parcours à Aquaterra

Suivez, en avant-première , cette chasse aux trésors en plein air, moderne et virtuelle ! Observation, recherche, lecture, voici un moyen ludique et interactif, pour petits et grands, de découvrir l’évolution du paysage sur le Parc des îles, d’hier à aujourd’hui, ainsi que les éléments composant le Bassin minier Patrimoine mondial !

Le vendredi 17 septembre

De 17h30 à 20h45

Parc des îles

1573 Boulevard des Frères Leterme

HÉNIN-BEAUMONT

Family’Cyclo : à la découverte du paysage minier

Randocyclo de 13 km, à partir de 12 ans

Laissez-vous guider dans une échappée verte et noire, adaptée aux petits et grands, pour découvrir le paysage minier en présence d’une médiatrice du patrimoine. Cette balade à vélo sera ponctuée d’arrêts pour effectuer des petits jeux en tous genres et complétée d’un carnet de voyage qui vous sera remis au départ.

Dimanche à 9h30

Durée : 3h environ (arrêts compris)

Départ du 9-9bis

sur inscription en amont à patrimoine@9-9bis.com

prévoir une bouteille d’eau, un kit crevaison, un casque… et un vélo !

Echappées en pays minier

Application mobile

Au travers de parcours audioguidés, voyagez au coeur de l’histoire minière sur des sites emblématiques du territoire d’Hénin-Carvin !

Application mobile téléchargeable gratuitement sur Smartphone et tablette à partir de l’AppStore ou de Google Play

La Fosse 2 d’Oignies

Complétez votre venue au 9-9bis en vous rendant sur le site de la fosse 2 ! Vous y retrouverez le Centre de la Mine et du Chemin de fer et son impressionnante collection, l’ancien centre de formation des mineurs transformé en musée de la mine ainsi que le matériel rassemblé par l’association des ambulants postaux ferroviaires. Lors de ce weekend dédié au Patrimoine, la ville de Oignies vous propose également l’événement “Mine 2 Culture” où concerts, expositions, fanfares, contes et spectacle pyromusical seront au programme pour fêter le début des travaux du futur centre culturel oigninois !

Samedi • De 14h à 22h30

Dimanche • De 11h à 18h30

OIGNIES • Musée de la mine – Centre Denis Papin, rue Emile Zola (Parking du Centre Denis Papin)

Infos et renseignements : oignies.fr

*

vendredi 17 septembre – 17h30 à 21h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 22h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Entrée libre, informations sur 9-9bis.com ou au 03 21 08 08 00



Le 9-9bis oignies Oignies 62590 Pas-de-Calais

https://cibul.s3.amazonaws.com/location5713024.jpg 06 21 08 08 00 http://9-9bis.com

Etablissement public de coopération culturelle, le 9-9bis développe un projet culturel et touristique axé sur la création, l’éducation, la diffusion artistiques & la valorisation patrimoniale.

Crédits : © EPCC 9-9bis Gratuit © le 9-9bis