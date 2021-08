Strasbourg Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine Bas-Rhin, Strasbourg Table-ronde : “Quelle place pour les femmes ?” Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Table-ronde : “Quelle place pour les femmes ?” Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine, 17 septembre 2021 18:00, Strasbourg. Journée du patrimoine 2021 Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur https://jep21tablerondedanslaplace.eventbrite.fr

Vendredi 17 septembre, 18h00 Table-ronde : “Quelle place pour les femmes ?” * Cette table-ronde interroge la place des femmes et des hommes dans l’espace public, en associant des professionnelles de la fabrication de la ville et Ariane Pinel, qui a dessiné ces questions. Les femmes peuvent-elles occuper l’espace public comme le font les hommes ? Quelles sont leurs expériences et pratiques communes ou respectives ? Les aménagements urbains sont-ils pensés pour une appropriation par toutes et tous ? Les femmes disposent-elles du même droit à la ville que les hommes ? *

vendredi 17 septembre – 18h00 à 19h00

*

Gratuit. Réservation obligatoire.

Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine 5 place du château, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location76871584.jpg http://5elieu.strasbourg.eu https://www.facebook.com/5elieu

Le « 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine » est un nouvel équipement municipal situé 5 place du château, à Strasbourg. Il associe la Boutique Culture, une exposition permanente sur l’architecture et le patrimoine strasbourgeois et le Cabinet des Estampes et des Dessins. Ses différents services proposent d’aller à la rencontre de Strasbourg à travers sa vie culturelle, son architecture, son patrimoine et ses paysages. Ce lieu ressource est ainsi envisagé comme un point de départ invitant à découvrir la ville et ses structures culturelles.

Crédits : ©Ariane Pinel Gratuit|Sur inscription ©Nunc

Détails Heure : 18:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine Adresse 5 place du château, 67000 Strasbourg Ville Strasbourg Age minimum 16 Age maximum 99 lieuville Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine Strasbourg