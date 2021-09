Nantes Le 23 Loire-Atlantique, Nantes Ancien cinéma Bretagne : visite du 23 de l’ancien cinéma Bretagne au nouveau lieu de vie artistique et culturel Le 23 Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

18 et 19 septembre Ancien cinéma Bretagne : visite du 23 de l’ancien cinéma Bretagne au nouveau lieu de vie artistique et culturel * Le 23 est un nouveau lieu de culture pluridisciplinaire à Nantes situé au 23 Rue Villebois Mareuil dans le quartier des Hauts-Pavés – Saint-Félix. Soucieuse et motivée par l’ancrage territorial du projet à l’échelle ultra-locale (quartier Saint-Pasquier), l’équipe du 23 souhaite créer un parcours pour les Journées Européennes du Patrimoine afin de mettre en valeur les récits de ceux qui ont connu le quartier et l’ancien Cinéma Bretagne. Construit en 1952, cet ancien cinéma paroissial est devenu une salle municipale dans les années 1980 pour y abriter les spectacles de fin d’année des écoles du quartier. En 2018, la Ville de Nantes a lancé un appel à créativité dans le but d’imaginer un nouvel usage de cette propriété publique. L’association Big City Life, suite à une votation citoyenne, a alors repris les clés de la salle pour y créer un nouveau lieu de vie artistique et culturel nommé « Le 23 », à la croisée entre la maison de quartier et une salle de spectacle. Artistes, artisans et bénévoles ont su transformer cet espace, tout en conservant l’architecture atypique de cet ancien cinéma de quartier. L’équipe du 23 souhaite aujourd’hui célébrer l’histoire de ce lieu nantais à travers l’organisation d’une visite retrançant le vécu de cet ancien cinéma paroissien. Une visite alimentée des récits des anciens projectionnistes du cinéma Bretagne jusqu’aux artistes qui ont su créer de larges oeuvres in situ au 23! *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h30

dimanche 19 septembre – 11h30 à 12h30

dimanche 19 septembre – 13h30 à 14h30

Entrée libre ; 15 places maximum ; possibilité de se restaurer sur place. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Le 23 23 rue Villebois Mareuil, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique

0627950910 https://le23nantes.fr/infos/

Crédits : Chama Chereau Gratuit

