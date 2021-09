Lille Le 188, 2bis rue Castiglione, 59800 LILLE Lille, Nord Matrimoine 2021 : Lecture de Charlotte Delbo / La Structure Cie Le 188, 2bis rue Castiglione, 59800 LILLE Lille Catégories d’évènement: Lille

Samedi 18 septembre 2021, 16h00
Gratuit

Samedi 18 septembre, 16h00 Matrimoine 2021 : Lecture de Charlotte Delbo / La Structure Cie * Charlotte Delbo. Écrivaine, résistante communiste déportée à Auschwitz décide qu’à son retour elle écrira pour témoigner. Une douloureuse et bouleversante incantation pour tenter de dire l’indicible. Mise en scène: Sylvie Pothier, assistée de Valentine Regnaut. Interprétation: Louise Grenier. *

samedi 18 septembre – 16h00 à 18h00

Le 188, 2bis rue Castiglione, 59800 LILLE
Lille, Fives, Nord

Heure : 16:00 - 18:00