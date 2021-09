La Possession Lazarets de la Grande Chaloupe La Possession, La Réunion Visite guidée du lazaret n°2 Lazarets de la Grande Chaloupe La Possession Catégories d’évènement: La Possession

La Réunion

Visite guidée du lazaret n°2 Lazarets de la Grande Chaloupe, 18 septembre 2021 10:00, La Possession. Journée du patrimoine 2021 Lazarets de la Grande Chaloupe. Gratuit 0692 97 40 40, lazaret-grandechaloupe@cg974.fr

18 et 19 septembre Visite guidée du lazaret n°2 * Construit en amont de la Ravine de La Grande Chaloupe, le lazaret n° 2 est le deuxième ensemble de bâtiments qui constitue le Lazaret de La Grande Chaloupe. Ses vestiges, préservés dans leur écrin végétal remarquable, ont fait l’objet de travaux de consolidation. Actuellement en chantier, le site est exceptionnellement ouvert au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2021. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h00

Sur inscription

Lazarets de la Grande Chaloupe La Possession La Possession 97419 Lazarets de La Grande Chaloupe La Réunion

https://cibul.s3.amazonaws.com/location68931517.jpg 0262 42 31 31 http://www.ouest-lareunion.com

