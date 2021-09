Vannes Lavoirs de La Garenne Morbihan, Vannes Les Grandes heures de Vannes Lavoirs de La Garenne Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Vannes

Les Grandes heures de Vannes Lavoirs de La Garenne, 18 septembre 2021 15:00, Vannes. Journée du patrimoine 2021 Lavoirs de La Garenne. Gratuit 02 97 01 64 00, patrimoine@mairie-vannes.fr

Samedi 18 septembre, 15h00, 17h00 Les Grandes heures de Vannes * *

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h00

*

Gratuit. Nombre de places limité à 25 visiteurs par groupe. Réservation conseillée

Lavoirs de La Garenne 15 rue, Porte Poterne, rue Francis Decker 56000 Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan

https://cibul.s3.amazonaws.com/location85437804.jpg https://www.mairie-vannes.fr/uploads/tx_egestiondoc/lavoirs.pdf,http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/lavoirs-de-la-garenne-15-rue-porte-poterne-vannes/077e4b11-677c-40a8-aff2-b60c85e2facd Crédits : Ville de Vannes Gratuit Lavoirs 18 sept 06_0043 © Marc Gallic

Détails Heure : 15:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Morbihan, Vannes Autres Lieu Lavoirs de La Garenne Adresse 15 rue, Porte Poterne, rue Francis Decker 56000 Vannes Ville Vannes Age maximum 99 lieuville Lavoirs de La Garenne Vannes