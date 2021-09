Villeneuve-sur-Yonne Lavoir Rue du Puits d'Amour Villeneuve-sur-Yonne, Yonne Ouverture du lavoir de la Rue du Puits d’Amour Lavoir Rue du Puits d’Amour Villeneuve-sur-Yonne Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne

Yonne

Ouverture du lavoir de la Rue du Puits d’Amour Lavoir Rue du Puits d’Amour, 18 septembre 2021 14:00, Villeneuve-sur-Yonne. Journée du patrimoine 2021 Lavoir Rue du Puits d’Amour. Gratuit

Samedi 18 septembre, 14h00 Ouverture du lavoir de la Rue du Puits d’Amour * Construit en contrebas des remparts defensif, ce petit lavoir de quartier est alimenté par un ru est construit au XIXe siècle pour faire face aux nouvelles règles de salubrité publique. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

*

Lavoir Rue du Puits d’Amour Rue du Puits d’Amour 89500 Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location88750114.jpg 0386830248 https://villeneuve-yonne.fr

Petit patrimoine rural encore en activité. En contrebas de marches en pierre abrité par un toit en tuile alimenté par le ru Galant.

Crédits : Mairie de Villeneuve sur Yonne Gratuit Mairie de Villeneuve sur Yonne

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne, Yonne Autres Lieu Lavoir Rue du Puits d'Amour Adresse Rue du Puits d'Amour 89500 Villeneuve-sur-Yonne Ville Villeneuve-sur-Yonne lieuville Lavoir Rue du Puits d'Amour Villeneuve-sur-Yonne