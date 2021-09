Gez Lavoir Gez, Hautes-Pyrénées Visite libre et commentée accessible à tout public Lavoir Gez Catégories d’évènement: Gez

Hautes-Pyrénées

Visite libre et commentée accessible à tout public Lavoir, 19 septembre 2021 10:30, Gez. Journée du patrimoine 2021 Lavoir. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h30, 14h30 Visite libre et commentée accessible à tout public * Visite commentée du lavoir alimenté par le ruisseau du Bayet au centre du village

gratuit

accessible à tout public *

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 16h30

*

Lavoir 65400 Gez Gez 65400 Hautes-Pyrénées

06 08 89 65 81 https://www.village-de-gez.com

Visite du lavoir alimenté par le ruisseau du Bayet au centre du village

Crédits : © commune de gez Gratuit

Détails Heure : 10:30 - 16:30 Catégories d’évènement: Gez, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Lavoir Adresse 65400 Gez Ville Gez lieuville Lavoir Gez