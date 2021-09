Villeneuve-en-Perseigne Lavoir de Saint Rigomer des bois Sarthe, Villeneuve-en-Perseigne L’Histoire au lavoir: animation d’Histoire Vivante multipériode Lavoir de Saint Rigomer des bois Villeneuve-en-Perseigne Catégories d’évènement: Sarthe

18 et 19 septembre L’Histoire au lavoir: animation d’Histoire Vivante multipériode * Le petit village de Saint Rigomer des bois remonte le temps en vous proposant deux animations d’Histoire vivante. Le Lys sous l’Erable, spécialisé dans le 18ème siècle en Nouvelle-France, fera revivre le lavoir communal à travers la vie quotidienne de nos ancêtre. En parrallèle, les soldats de l’association feront diverses démonstration d’exercice d’infanterie. Garand de la mémoire sort les grands moyens comme la 2ème DB qu’ils représentent. Leur reconstitution vise le passage de la 2ème DB à Saint Rigomer des bois le 12 août 1944. Tous ensemble, fusiliers des compagnies franches de la marine de 1750 et marsouins de la 2ème DB, leurs descendants, nous proposons au public de nous accompagner lors d’une marche expérimentale le samedi à 10h30. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

Pass sanitaire obligatoire

Lavoir de Saint Rigomer des bois La Fontaine, Saint Rigomer des bois 72610 Villeneuve en Perseigne Villeneuve-en-Perseigne 72610 Sarthe

Le lavoir se trouve dans le bourg de Saint Rigomer des bois, derrière l’église, à deux pas de l’étang de la Charmille.

