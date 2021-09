Melesse Lavoir de Melesse Ille-et-Vilaine, Melesse Circuit guidé sur le patrimoine bâti de Melesse avec son contexte historique Lavoir de Melesse Melesse Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Dimanche 19 septembre, 10h30 Circuit guidé sur le patrimoine bâti de Melesse avec son contexte historique * Connaissez-vous le lavoir de Melesse ? Le nom du premier maire ? Savez-vous où se trouve l’ancienne mairie-école ? ou encore l’histoire de la fontaine St Pierre ? Cette balade historique est l’occasion d’en savoir un peu plus sur le passé de la Ville. *

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h00

Lavoir de Melesse 6 route de Chevaigné, 35520, Melesse Melesse 35520 Ille-et-Vilaine

https://cibul.s3.amazonaws.com/location94248297.jpg https://www.melesse.fr/

La plus ancienne trace écrite de ce lavoir remonte au cadastre napoléonien de 1827, prouvant qu’il existait avant cette date. Le bâti du lavoir municipal fut édifié au début du 20ème siècle : les plus anciens documents d’archives sont de 1904, à cette date le lavoir municipal de la Basse Forge n’était ni clos, ni couvert.

