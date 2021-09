Andrézieux-Bouthéon L'Aventure du Train Andrézieux-Bouthéon, Loire Parcours-spectacle numérique et immersif, suivi d’une balade en petit train, autour de la première ligne de chemin de fer du continent L’Aventure du Train Andrézieux-Bouthéon Catégories d’évènement: Andrézieux-Bouthéon

18 et 19 septembre Parcours-spectacle numérique et immersif, suivi d’une balade en petit train, autour de la première ligne de chemin de fer du continent * Saviez-vous que la première ligne de chemin de fer du continent européen date de 1827 et a été construite dans la Loire, entre Saint-Étienne et Andrézieux ?

Revivre cette histoire en compagnie des pionniers du rail ! Embarquez dans les wagons, la locomotive va partir.

Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles pour un parcours-spectacle numérique et immersif, suivi d’une balade en petit train pour visiter les vestiges du terminus de la ligne en bord de Loire.

Près pour 1 h 30 de voyage dans le temps ?

Alors en voiture, l’aventure du train commence ici ! *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h30

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h30

samedi 18 septembre – 17h15 à 18h45

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 17h15 à 18h45

Réservation fortement conseillée. Places limitées à 40 par départ (sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période).

L’Aventure du Train avenue Martouret 42160 Andrézieux-Bouthéon Andrézieux-Bouthéon 42160 Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location95880183.jpg 07 64 61 54 32 https://www.aventuredutrain.com https://www.facebook.com/LAventureduTrain

L’Aventure du Train, centre d’interprétation de la première ligne de chemin de fer du continent. Expérience immersive, numérique et patrimoniale. Spectacle multimédia et balade en petit train.

