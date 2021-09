Andrézieux-Bouthéon L'Aventure du Train Andrézieux-Bouthéon, Loire Les prémices de la première ligne de chemin de fer racontés par des habitants L’Aventure du Train Andrézieux-Bouthéon Catégories d’évènement: Andrézieux-Bouthéon

Loire

Les prémices de la première ligne de chemin de fer racontés par des habitants L’Aventure du Train, 18 septembre 2021 11:30, Andrézieux-Bouthéon. Journée du patrimoine 2021 L’Aventure du Train. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Les prémices de la première ligne de chemin de fer racontés par des habitants * *

samedi 18 septembre – 11h30 à 11h50

samedi 18 septembre – 14h15 à 14h35

samedi 18 septembre – 16h30 à 16h50

dimanche 19 septembre – 11h30 à 11h50

dimanche 19 septembre – 14h15 à 14h35

dimanche 19 septembre – 16h30 à 16h50

*

Accès libre et gratuit.

L’Aventure du Train avenue Martouret 42160 Andrézieux-Bouthéon Andrézieux-Bouthéon 42160 Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location95880183.jpg 07 64 61 54 32 https://www.aventuredutrain.com https://www.facebook.com/LAventureduTrain

L’Aventure du Train, centre d’interprétation de la première ligne de chemin de fer du continent. Expérience immersive, numérique et patrimoniale. Spectacle multimédia et balade en petit train.

Crédits : ®Image du domaine public. Auguste Victor Deroy et Charles Motte, 1836. Gratuit ®Ello vidéo

Détails Catégories d’évènement: Andrézieux-Bouthéon, Loire Autres Lieu L'Aventure du Train Adresse avenue Martouret 42160 Andrézieux-Bouthéon Ville Andrézieux-Bouthéon Age maximum 99 lieuville L'Aventure du Train Andrézieux-Bouthéon