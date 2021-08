Villy-Bocage L'Atelier, espace culturel Calvados, Villy-Bocage Conférence : la représentation des pandémies et des épidémies dans l’art L’Atelier, espace culturel Villy-Bocage Catégories d’évènement: Calvados

Conférence : la représentation des pandémies et des épidémies dans l'art L'Atelier, espace culturel, 18 septembre 2021 17:30, Villy-Bocage

Samedi 18 septembre, 17h30 Conférence : la représentation des pandémies et des épidémies dans l’art * Depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, les pandémies et épidémies ont inspirées les artistes : dans la littérature, de Thucydide, Boccace jusqu’à Stephen King, dans la peinture, des fresques du moyen-âge aux murs peints du Street Art, en musique avec les requiem, en passant par la Symphonie inachevée de Schubert, La Traviata de Verdi ou la Danse Macabre de Saint-Saëns… Quant au cinéma, de 1913 à 2020, il n’a cessé d’aborder les thèmes des pandémies : peste, lèpre, choléra, tuberculose, syphilis, sida, grippe aviaire, virus fulgurants et terrifiants. Châtiment de Dieu, imprudence des hommes ou vengeance de la Nature, le thème des pandémies dans l’Art s’est développé. L’impact de ces pandémies a aussi changé tout au long des époques, le rapport au marché de l’Art et à la place de l’Art dans la société. *

samedi 18 septembre – 17h30 à 18h30

L'Atelier, espace culturel 14310 Villy-Bocage

