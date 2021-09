Lardiers Lardiers 04230 Alpes-de-Haute-Provence, Lardiers journées du patrimoine Lardiers 04230 Lardiers Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

18 et 19 septembre journées du patrimoine * Balades sensible audio-chorégraphique dans les villages- RESERVATION OBLIGATOIRE

Lardiers samedi 11h, dimanche 19 septembre 15h

Sigonce Samedi 18 septembre 15h, dimanche 19 septembre 11h Ateliers de pratique dansée en extérieur ouvert à tous

Mercredi 15 septembre à Lardiers à 11h

Mercredi 15 septembre à Sigonce à 16h Du 13 au 19 septembre de 10h à 17h:

Exposition sur les mines de St Maime à la salle des fêtes de Sigonce

Exposition sur les charbonnières à la salle des fêtes de Lardiers Les Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre

Projection de court métrages sur les mines et les charbonnières

Lardiers le samedi 18 septembre à 12h – le dimanche 19 septembre à 16h

Sigonce le samedi 18 septembre à 16h – le dimanche 19 septembre à 11h Plateau radio avec radio zinzine à Sigonce

Pour évoquer la mémoire minières et de charbonnière

Le samedi 18 septembre à 17h Information et programme

Facebook “corps de mineurs et corps de charbonniers” *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Lardiers est un village situé dans le piémont de la Montagne de Lure, à l’ouest de Forcalquier (17 km).

