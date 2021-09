Caen L'Aqueerium Caen, Calvados Atelier de réparation de vélo L’Aqueerium Caen Catégories d’évènement: Caen

Samedi 18 septembre, 15h00 Atelier de réparation de vélo

Samedi 18 septembre, 15h00 Atelier de réparation de vélo * L’association Caen à ELLES met en lumière la place des femmes et des personnes minorisées dans l’espace public.

Nous nous associons cette année avec le collectif Velis’elles qui promeut l’accessibilité des ateliers de réparation de vélo et de la pratique du vélo pour les personnes autres que les hommes cisgenre.

L’atelier est accessible à toute personne qui souhaite bricoler sur son vélo et en apprendre plus sur nos actions ! Pas de réservation nécessaire.

Une visite guidée à vélo est organisée juste après par Caen à ELLES (à 17h), pour présenter des femmes aux parcours étonnants tout en roulant sur vos bicycles. N’hésitez pas à vous y inscrire en nous écrivant à caenaelles@gmail.com *

samedi 18 septembre – 15h00 à 17h00

Venir avec son vélo.

L'Aqueerium 41 rue du 11 novembre, 14000 Caen

