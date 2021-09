Pontoise L'Apostrophe - Théâtre des Louvrais Pontoise, Val-d'Oise Les Louvrais : quartiers d’arts et d’histoires L’Apostrophe – Théâtre des Louvrais Pontoise Catégories d’évènement: Pontoise

Samedi 18 septembre, 15h00 Les Louvrais : quartiers d’arts et d’histoires * Découvrez le projet Les Louvrais : quartiers d’arts et d’histoires : découverte des ateliers graff, visite guidée, happening d’écriture… Pass sanitaire exigé *

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

Sur inscription

L’Apostrophe – Théâtre des Louvrais Place de la Paix 95300 Pontoise Pontoise 95300 Les Louvrais Val-d’Oise

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 01 34 20 14 25 http://www.lapostrophe.net

Le théâtre a été inauguré pour la première fois en 1974. Lors de cette journée, vous le verrez comme vous ne l’avez jamais vu ! Découvrez les loges, le plateau, prenez de la hauteur depuis le grill pour voir la scène 15 mètres au dessous de vous et voir le plateau sous un nouvel angle, le théâtre dans une nouvelle dimension. Simple curieux ou passionné d’architecture, n’hésitez pas à pousser les portes pour découvrir l’envers du décors !

