Espace Sainte-Anne Brélévenez, Côtes-d'Armor Festival Les Enflammés – 3e édition

Côtes-d'Armor

Festival Les Enflammés – 3e édition Lannion – Espace Sainte-Anne, 17 septembre 2021 10:00, Brélévenez Journée du patrimoine 2021 Gratuit Handicap moteur

17 et 18 septembre Festival Les Enflammés – 3e édition * 25 artisans remarquables pour leurs qualités techniques et créatives présenteront, lors de cette 3e édition, leurs œuvres en métal, verre et céramique.

Des démonstrations toujours plus impressionnantes se succéderont lors de cet événement riche en découvertes…enflammées ! *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

Entrée libre / Démonstrations à 10h, 14h et 16h.

Lannion – Espace Sainte-Anne 02 rue de Kerampont, 22300, Lannion Brélévenez 22300 Côtes-d’Armor

02 96 37 99 10 https://www.lannion.bzh/vie-culturelle/espace-sainte-anne Crédits : © communication Ville de Lannion Gratuit

