Langon Langon - Ille-et-Vilaine Ille-et-Vilaine, Langon Visite libre en mairie, découverte du cadastre napoléonien et de la fresque de la salle des mariages Langon – Ille-et-Vilaine Langon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Langon

Visite libre en mairie, découverte du cadastre napoléonien et de la fresque de la salle des mariages Langon – Ille-et-Vilaine, 18 septembre 2021 14:00, Langon. Journée du patrimoine 2021 Langon – Ille-et-Vilaine. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre en mairie, découverte du cadastre napoléonien et de la fresque de la salle des mariages * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Entrée libre et gratuite

Langon – Ille-et-Vilaine 35560, Langon Langon 35660 Ille-et-Vilaine

https://cibul.s3.amazonaws.com/location50108451.jpg 0613284809 https://www.langon35.bzh/patrimoine/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090614,https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090613

Visite commentée de l’église Saint-Pierre (église romane du XI-XII-XII , ISMH)

Visite commentée de la Chapelle Ste Agathe (anciens thermes romains avec fresque de Vénus IIe-Début IIe, MH)

Balade commentée du bourg de Langon, Expositions

Crédits : Arcades Gratuit Minou Le Roux

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Langon Autres Lieu Langon - Ille-et-Vilaine Adresse 35560, Langon Ville Langon Age minimum 2 Age maximum 99 lieuville Langon - Ille-et-Vilaine Langon