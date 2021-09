Mouguerre Landes de Mouguerre Mouguerre, Pyrénées-Atlantiques Découverte des richesses écologiques de la Croix de Mouguerre Landes de Mouguerre Mouguerre Catégories d’évènement: Mouguerre

Pyrénées-Atlantiques

Découverte des richesses écologiques de la Croix de Mouguerre Landes de Mouguerre, 18 septembre 2021 10:00, Mouguerre. Journée du patrimoine 2021 Landes de Mouguerre. Gratuit a.ratie@cen-na.org, 05 59 70 58 37

Samedi 18 septembre, 10h00 Découverte des richesses écologiques de la Croix de Mouguerre * Découverte d’une flore et d’une faune remarquable typique des landes basques, tel que l’Azuré des mouillères. Les landes humides connaissent un déclin très important du fait de la déprise agricole et de l’intensification de l’urbanisation. La lande de la Croix de Mouguerre, située dans le bourg, accueille une flore et une faune remarquable typique des landes basques, tel que l’Azuré des mouillères. Ce papillon à l’écologie particulière affectionne les landes de la Croix de Mouguerre. Venez découvrir les richesses écologiques de ce site niché au portes de Bayonne. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Landes de Mouguerre Avenue de la Croix, 64990 Mouguerre Mouguerre 64990 Pyrénées-Atlantiques

https://cibul.s3.amazonaws.com/location60831520.jpg?_ts=1630573896014

Ce promontoire désert de végétation et d’aspect sauvage, était appelé autrefois, selon la tradition orale, Akelarre, mot basque signifiant « lande du sabbat ». Après qu’au XVIIe siècle une traque acharnée fut menée contre les sorcières ou prétendues telles, l’Eglise voulut que l’on changeât cette appellation de sinistre mémoire. Depuis ce lieu est appelé Azerilarre qui signifie “

« lande aux renards ». Aujourd’hui, une croix de rogations installée par l’Eglise souhaite rappeler que les rites païens appartiennent au passé.

Crédits : ©CEN Nouvelle-Aquitaine Gratuit ©Ville de Mouguerre

Détails Heure : 10:00 - 12:00 Catégories d’évènement: Mouguerre, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Landes de Mouguerre Adresse Avenue de la Croix, 64990 Mouguerre Ville Mouguerre lieuville Landes de Mouguerre Mouguerre