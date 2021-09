Landerneau Landerneau, Office du Tourisme Finistère, Landerneau Visite guidée de Landerneau Landerneau, Office du Tourisme Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

18 et 19 septembre Visite guidée de Landerneau * Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021, venez découvrir Landerneau lors des Journées Européennes du Patrimoine.

Une visite guidée d’une heure vous est proposée par l’Office de Tourisme.

Au départ de l’église Saint-Houardon, déambulez à travers les rues de Landerneau, jusqu’à l’église Saint-Thomas, en passant par le pont de Rohan. *

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

Visite guidée gratuite – Samedi 17h, Dimanche 11h / Lieu de rendez-vous : Porche de l’église Saint-Houardon / Sur réservation et présentation du Pass Sanitaire

Landerneau, Office du Tourisme 16 Place du Général de Gaulle, 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère

