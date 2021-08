Villeneuve-d'Ascq LaM Nord, Villeneuve-d'Ascq Visite couplée Les Secrets de Modigliani et découverte du parcours d’une œuvre pour une exposition LaM Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Visite couplée Les Secrets de Modigliani et découverte du parcours d’une œuvre pour une exposition LaM, 18 septembre 2021 10:15, Villeneuve-d'Ascq. Journée du patrimoine 2021 LaM. Gratuit accueil@musee-lam.fr, 03 20 19 68 51

Samedi 18 septembre, 10h15, 12h00 Visite couplée Les Secrets de Modigliani et découverte du parcours d’une œuvre pour une exposition * Les personnes ayant du mal à se déplacer peuvent rencontrer des difficultés sur cet événément.

Les photographies ne sont pas autorisées *

samedi 18 septembre – 10h15 à 11h45

samedi 18 septembre – 12h00 à 13h30

Une pièce d’identité vous sera demandée. Rendez-vous 1/4 d’heure avant le début de la visite à l’accueil du musée

LaM 1 allée du Musée, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Cousinerie Nord Crédits : N. Dewitte / LaM Gratuit

Détails Heure : 10:15 - 13:30