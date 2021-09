Rethel L'Agora médiathèque-musée du pays rethélois Ardennes, Rethel Visite dessinée de l’exposition « Les trésors d’Asie : une invitation au voyage » pour les enfants ! L’Agora médiathèque-musée du pays rethélois Rethel Catégories d’évènement: Ardennes

Visite dessinée de l’exposition « Les trésors d’Asie : une invitation au voyage » pour les enfants ! L’Agora médiathèque-musée du pays rethélois, 18 septembre 2021 15:00, Rethel. Journée du patrimoine 2021 L’Agora médiathèque-musée du pays rethélois. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur agora@cc-paysrethelois.fr, 0324727485, 03 24 72 74 85

Samedi 18 septembre, 15h00 Visite dessinée de l’exposition « Les trésors d’Asie : une invitation au voyage » pour les enfants ! * Viens (re)découvrir l’exposition « Les trésors d’Asie : une invitation au voyage » en la dessinant ! Accompagné par des professionnels du dessin, découvre de nouvelles techniques de dessin, observe les œuvres avec un œil nouveau et surtout … amuse-toi ! *

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

Gratuit. Sur inscription.

L’Agora médiathèque-musée du pays rethélois Rond-point de l’Octroi, 08300 Rethel Rethel 08300 Rethel Ardennes

L’Agora, médiathèque-musée du Pays-rethélois, est un lieu multiculturel mêlant le livre et le musée.

