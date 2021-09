Lagnes Lagnes parking du maquis du chat Lagnes, Vaucluse BALADE COMMENTEE Lagnes parking du maquis du chat Lagnes Catégories d’évènement: Lagnes

17 et 18 septembre BALADE COMMENTEE * Dans le cadre de l’opération Grand Site et à l’occasion des 300 ans du mur de la peste en Vaucluse ; balade commentée loors des Journées du patrimoine balade commentée à Lagnes au deprt du parking du maquis du chat à 16h30 ( chaussure de sport , eau, chapeau)

a l’issue de la balade commentée le long du mur de la peste

A 18h30 inauguration de la signalétique des panneaux du mur de la peste *

vendredi 17 septembre – 16h30 à 18h30

samedi 18 septembre – 08h00 à 08h30

limité a 20places, sur inscription obligatoire à l’office de tourisme isle /sorgue

Lagnes parking du maquis du chat route de cabrieres d’avignon Lagnes Lagnes 84800 Vaucluse

A l’occasion des 300 ans du mur de la peste balade commentée au départ de Lagnes ( parking du maquis du chat) à 16h30

