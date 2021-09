Maromme L'Académie Maromme, Seine-Maritime Exposition “DÉRANGÉE” d’Anita Molinero L’Académie Maromme Catégories d’évènement: Maromme

Seine-Maritime

Exposition “DÉRANGÉE” d’Anita Molinero L’Académie, 18 septembre 2021 14:00, Maromme. Journée du patrimoine 2021 L’Académie. Gratuit

18 et 19 septembre Exposition “DÉRANGÉE” d’Anita Molinero * L’exposition sera visible tous les jours, de 14h à 19h, et sur demande, dès le samedi 18 septembre jusqu’au 14 novembre 2021. Événement organisé dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

Comme dans l’ensemble des lieux culturels, le pass sanitaire sera demandé. Plus d’informations : www.le-shed.com *

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

*

L’Académie 96 rue des Martyrs de la Résistance, 76150 Maromme Maromme 76150 Seine-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location91332660.jpg 06 51 65 41 76 https://www.le-shed.com/ https://www.facebook.com/centre.dart.le.shed/,https://www.instagram.com/le.shed/

Depuis septembre 2018, le SHED, Centre d’art contemporain de Normandie a eu l’opportunité d’investir un nouveau site. En plus de son espace industriel de la fin du 19ème siècle, il s’est agrandi en ouvrant, en collaboration avec la Ville de Maromme, une extension de ses locaux au sein d’un hôtel particulier de la fin du 16ème siècle (aussi connu sous le nom de maison Pélissier). Cela a donné naissance à L’Académie, projet incarné par cette volonté de soutenir, d’accompagner et de partager la création artistique. Cet espace de 900 m², sera dédié à la création artistique contemporaine avec la programmation de résidences de jeunes artistes et de curateurs. L’Académie est également un lieu de transmission, illustrant le souhait du centre d’art de renforcer son investissement pour l’éducation artistique et culturelle des jeunes publics.

Crédits : © Studio Another-me Gratuit © Le SHED

Détails Catégories d’évènement: Maromme, Seine-Maritime Autres Lieu L'Académie Adresse 96 rue des Martyrs de la Résistance, 76150 Maromme Ville Maromme lieuville L'Académie Maromme