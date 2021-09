Mazirat Lac de Rochebut, Pont suspendu Allier, Mazirat Visite découverte du Pont Suspendu du lac de Rochebut Lac de Rochebut, Pont suspendu Mazirat Catégories d’évènement: Allier

Samedi 18 septembre, 09h30 Visite découverte du Pont Suspendu du lac de Rochebut * Situé entre Evaux-les-bains et Budelière dans la Creuse, il traverse la Tardes non-loin de son confluent avec le Cher.

Sa construction a été terminée le 4 novembre 1921, celui-ci a remplacé une vieille passerelle noyée après l’édification du barrage de Rochebut. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 11h00

Libre – moyen de se déplacer sur le site

Pont Suspendu ouvert en 1921 à la création du lac en remplacement de la passerelle piéton

