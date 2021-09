Béthune Labanque Béthune, Pas-de-Calais Labanque : patrimoine, art contemporain et danse Labanque Béthune Catégories d’évènement: Béthune

Pas-de-Calais

Labanque : patrimoine, art contemporain et danse Labanque, 18 septembre 2021 14:00, Béthune. Journée du patrimoine 2021 Labanque. Gratuit Handicap intellectuel|Handicap moteur|Handicap psychique

18 et 19 septembre Labanque : patrimoine, art contemporain et danse * Labanque Patrimoine, art contemporain et danse Découvrez l’ancienne Banque de France et ses espaces insolites : le bureau du directeur, la salle des coffres, la salle des archives, la serre des monnaies, l’appartement de fonction du directeur…

Au gré de votre visite, vous déambulerez dans les expositions de Nicolas Guiet et des Pas Perdus. Vous pourrez faire une pause dans notre espace détente dédié aux familles.

Enfin, de 15h30 à 17h30, les élèves du Conservatoire Communautaire interviendront dans les expositions pour une représentation dansée en écho avec les oeuvres. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h30

*

Gratuit pour tous, pass sanitaire requis

Labanque 44 place Georges Clemenceau 62400 Béthune Béthune 62400 Pas-de-Calais

https://cibul.s3.amazonaws.com/location96436847.jpg 33 (0)3 21 63 04 70 http://www.lab-labanque.fr/ https://www.facebook.com/labanquebethune/

Labanque (anciennement Lab-Labanque), située dans l’ancienne Banque de France de Béthune, accueille le public depuis le 25 octobre 2007. Le projet est né de la volonté de la Communauté d’agglomération Artois Comm., de développer une politique culturelle volontariste sur son territoire.

Il offre à des artistes plasticiens la possibilité de produire des créations pérennes ou éphémères, dans des champs aussi diversifiés que la photographie, la vidéo, la sculpture, la peinture, le design d’objets…

Il poursuit et amplifie le travail déjà entrepris ces dernières années sur les liens entre l’art et la ville, entre l’artiste et l’architecte urbaniste.

Après 5 ans de fermeture pour des travaux de réhabilitation, Labanque a réouvert ses portes le 4 mars 2016 et accueille chaque année plusieurs expositions.

Labanque est un équipement culturel de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane.

Crédits : © Valérie Ratajczak Gratuit Marc Domage

Détails Catégories d’évènement: Béthune, Pas-de-Calais Autres Lieu Labanque Adresse 44 place Georges Clemenceau 62400 Béthune Ville Béthune Age maximum 99 lieuville Labanque Béthune