Samedi 18 septembre, 14h00 Assistez à la démonstration d’une fouille d’un dépôt de crémation * Découvrez la fouille minutieuse et l’étude d’une urne funéraire antique aux côtés d’archéologues spécialisés en anthropologie. L’atelier est assuré par Éric Boës et Fanny La Rocca, archéologues à l’INRAP. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

*

Gratuit. Sur inscription.

La Villa, Centre d’Interprétation du Patrimoine archéologique 5 rue de l’église, 67430 Dehlingen Dehlingen 67430 Bas-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location55984427.jpg 03 88 01 84 60 http://www.tourisme.alsace-bossue.net https://www.facebook.com/pages/La-Villa/654489484631586,https://twitter.com/CIPlaVilla?lang=fr,http://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g7237718-d7236887-Reviews-La_Villa_Centre_d_Interpretation_du_Patrimoine_Archeologique-Dehlingen_Bas_Rhin_.html

Inaugurée le 20 septembre 2014, La Villa, centre d’interprétation du patrimoine archéologique du Bas-Rhin, permet de découvrir l’histoire d’une ferme gallo-romaine du Nord-Est de la Gaule et de suivre le travail des archéologues pour comprendre la mise au jour et la restitution du passé. Les espaces d’accueil et d’exposition, ainsi que les espaces scénographiés ont pris place au cœur de la commune de Dehlingen dans un bâtiment qui fait dialoguer un logis du XVIIe siècle et une extension contemporaine en pisé, technique millénaire de construction en terre. Autour du centre, quatre sentiers thématiques permettent de rejoindre le site archéologique de la villa de Gurtelbach (et son jardin gallo-romain réalisé par les archéologues de la Société de Recherche Archéologique d’Alsace Bossue)

Crédits : @SRAAB Gratuit|Sur inscription CIP La Villa_tn ©C. OLIGER

