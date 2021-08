FOURS À CHAUX DE LA VEURIÈRE La Veurière – 49440 Angrie, 17 septembre 2021 14:00, Angrie.

17 – 19 septembre

FOURS À CHAUX DE LA VEURIÈRE

Édifiés au début du XIXème siècle, les fours à chaux de la Veurière (fours ”Sainte-Anne”) ont été exploités pendant une centaine d’années, jusqu’à la veille de la 1ère guerre mondiale.

L’ensemble monumental a été totalement restauré après sa protection au titre des Monuments Historiques en 1980. Il compte trois grands fours hauts de 12 mètres et d’un diamètre de plus de 5 mètres qui occupent toute la hauteur du vaste bâtiment qui s’élève à 15 mètres du sol et s’étend avec sa rampe d’accès sur plus de 150 mètres de longueur.

Le massif bâti est en granit et schiste rouge, avec de nombreux contreforts. Les baies sont en plein cintre.

L’ensemble comprend également des bâtiments annexes et appentis de travail ainsi que les logements chaufourniers aménagés au premier étage des deux grandes arches centrales et enfin, le logis principal récemment restauré avec label de la Fondation du Patrimoine.

La visite guidée comprend la découverte complète de ces édifices, l’accès à la terrasse supérieure par la rampe ou par l’escalier) et la carrière de calcaire-marbre. Un reportage vidéo complète la présentation de l’activité chaufournière.

Possibilité de visite libre de la chapelle St Joseph en cours de restauration et des fours St Pierre (inscrits ISMH en 2006) distants de 600 m par le chemin de randonnée longeant les 3 grandes anciennes carrières aujourd’hui inondées (jolis plans d’eau).

En savoir plus sur http://www.foursdelaveuriere.com

vendredi 17 septembre – 14h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Tarif JEP 2021 : 3€ par adulte (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)



