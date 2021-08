Visite guidée de La Vapeur dans le cadre des “Enfants du Patrimoine” La vapeur, 17 septembre 2021 10:00, Dijon.

Journée du patrimoine 2021 La vapeur. Sur inscription 0380488604, stella@lavapeur.com

Vendredi 17 septembre, 10h00

Visite guidée de La Vapeur dans le cadre des “Enfants du Patrimoine”

Deux heures à la découverte du fonctionnement d’une salle de musiques actuelles et “amplifiées”. Pourquoi parle-t-on de “musiques amplifiées” ? Comment est organisée une salle de concert ? Que peut-on faire à La Vapeur ? Quels métiers pouvons nous y retrouver ? À quoi sert la régie son ou lumière ? Et les artistes, que font-ils quand ils ne sont pas sur scène ? Explications et expériences collectives adaptées en fonction du contexte et du niveau de la classe.

vendredi 17 septembre – 10h00 à 11h30

La visite s’adresse à des élèves d’élémentaires à partir du CM1, de collèges ou de lycées



La vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or

https://cibul.s3.amazonaws.com/location68046548.jpg 03 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com https://www.facebook.com/lavapeurdijon,https://twitter.com/lavapeurdijon

La Vapeur est la salle de concert historique de la ville de Dijon. Elle a ouvert ses portes en 1995 et a bénéficié d’un important programme de travaux en 2016-2017, qui a permis de transformer complètement l’équipement et en faire un lieu moderne, ouvert et accueillant pour les musiciens et le public.

Avec ses 2 salles de spectacles (230 et 1 200 places), ses 7 studios de répétitions et de création, La Vapeur est un lieu entièrement dédié aux musiques populaires.

Elle propose toute l’année des concerts d’artistes français et étrangers, reconnus et nouveaux venus à découvrir, dans des genres musicaux variés : jazz, soul, reggae, rock, rap, electro, punk, pop, folk, metal, chanson… La structure propose également une programmation jeune public régulière, un temps fort avec le festival GéNéRiQ (chaque année en février) et de nombreuses collaborations avec d’autres acteurs culturels Dijonnais.

Conseils, formations, accompagnement personnalisé, répétitions, résidences d’artistes… rythment également le lieu, qui se donne pour objectif d’accompagner la pratique musicale à l’échelle du département.

La Vapeur souhaite partager les musiques actuelles avec le plus grand nombre et propose diverses actions en direction du public : éveil musical et éducation artistique, approche de la musique au travers notamment d’ateliers, d’une chorale, de conférences, des actions en maison d’arrêt, des visites du lieu, des actions en faveur de l’accessibilité etc…

Crédits : © La Vapeur Sur inscription