Visite libre La Tour de Termes, 18 septembre 2021 10:00, Termes-d'Armagnac.

Journée du patrimoine 2021 La Tour de Termes. Tarif préférentiel

18 et 19 septembre

Visite libre

La tour de Termes, plongez dans l’histoire médiévale !

Situé aux limites du Comté d’Armagnac, le Château de Termes est un des plus beaux témoignages de l’architecture militaire gasconne du XIIIe siècle.

Enfilez le costume historique de votre choix pour faire la visite du donjon médiéval, et partez à la quête de la vie de nos ancêtres, comme seraient partis en quête du Graal les dévoués chevaliers.

De la cuisine à l’armurerie, de la chambre à la salle de banquet …

Tout en haut de la Tour, profitez d’un panorama exceptionnel sur la vallée de l’Adour et la chaîne des Pyrénées. Une table d’orientation vous permettra de vous repérer.

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

Gratuit de 7 à 12 ans, 4€ à partir de 13 ans



La Tour de Termes 32400 Termes-d’Armagnac Termes-d’Armagnac 32400 Gers

https://cibul.s3.amazonaws.com/location1831298.jpg 05.62.69.25.12 https://www.tourdetermes.fr/ https://www.facebook.com/TourdeTermes

La tour de Termes, située entre Plaisance et Riscle, surplombe la riche vallée de l’Adour et de son affluent l’Arros, le pays de la rivière-basse, les dernières lignes des coteaux de l’Armagnac et du Vic-Bilh, faisant face aux Pyrénées. Classée Monument historique, elle est le seul vestige de l’ancien palais médiéval gascon construit aux « Termes » du comté d’Armagnac à la fin du XIIIe siècle. Aujourd’hui subsiste seule la tour maîtresse de 36 m de haut.

L’association l’Académie médiévale et populaire de Termes et la Mairie travaillent depuis 1985 à faire vivre le site, grâce au développement du musée situé dans la tour et à ses actions (spectacles, animations culturelles…)

Depuis 2020, un projet d’envergure voit le jour avec l’installation d’un musée consacré à la vie médiévale du XIIIe siècle et aux aménagements destinés à enrichir la programmation culturelle (village d’artisans, stade de joute…)

Crédits : © Lilian Dunogue Tarif préférentiel © Association l’Académie médiévale et populaire de Termes