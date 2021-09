Visite de la tour de Chamaret La tour de Chamaret, 18 septembre 2021 10:30, Chamaret.

Journée du patrimoine 2021 La tour de Chamaret. Gratuit

18 et 19 septembre

Visite de la tour de Chamaret

Forteresse féodale réalisée entre le XIIe et le XIVe siècle. Il reste deux tours : le pigeonnier et surtout la grande tour de 33 mètres, très bien conservée avec une vue exceptionnelle sur la Drôme provençale et le Vaucluse sans oublier le Gard, l’Ardèche et les Bouches du Rhône. A l’intérieur de la tour se trouve le mécanisme qui fait sonner les trois cloches datant de 1894.

samedi 18 septembre – 10h30 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

La tour de Chamaret Le village 26230 Chamaret Chamaret 26230 Drôme

https://cibul.s3.amazonaws.com/location1488266.jpg 04 75 46 55 85 https://latourdechamaret-astc.jimdo.com/ https://www.facebook.com/la.tour.de.chamaret/

Crédits : Destombes Benoît