Visite de la tonne vigneronne et promenade sous le Puy d’Anzelle La tonne vigneronne, 19 septembre 2021 10:00, Cournon-d'Auvergne. Journée du patrimoine 2021 La tonne vigneronne. Gratuit 04 73 98 65 00, http://www.clermontauvergnetourisme.com

Dimanche 19 septembre, 10h00, 10h30, 11h00 Visite de la tonne vigneronne et promenade sous le Puy d’Anzelle * Les tonnes, bâtiments-abris-remises, sont souvent situées au milieu des vignes (ou d’anciennes vignes). Ces abris servaient autant pour les hommes au travail, pour les bêtes – de somme utilisées pour le transport – que pour y conserver les outils. La rencontre commencera par une visite commentée d’une tonne réhabilitée puis se poursuivra par une ballade sous le Puy d’Anzelle afin de découvrir également les vignes réimplantées ; promenade qui se terminera par un temps convivial et culturel(lecture, musique). *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 10h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 11h30

20 personnes par visite. Départ 10 h, 10h30, 11h

La tonne vigneronne 63800 Cournon-d’Auvergne Cournon-d’Auvergne 63800 Puy-de-Dôme après le parking de la mère Ramade,

