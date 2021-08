Aubusson La Tapisserie au point - Véronique de Luna Aubusson, Creuse Découverte ou redécouverte de la tapisserie à l’aiguille La Tapisserie au point – Véronique de Luna Aubusson Catégories d’évènement: Aubusson

vendredi 17 septembre – 10h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

Gratuit. Entrée libre.

La Tapisserie au point – Véronique de Luna 46 grande rue, 23200 Aubusson Aubusson 23200 Creuse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location59781879.jpg 07 61 17 19 49 https://www.facebook.com/La-Galerie-des-petits-points-116012530219712

Installée depuis plus de quarante ans à Aubusson, la Galerie de la Tapisserie au point – Véronique de Luna participe de la conservation et du développement de cet art décoratif ancestral qu’est la tapisserie à l’aiguille – dite tapisserie au point. A cette fin, l’école créée par Véronique de Luna a pour but de promouvoir cet art et d’en enseigner la technique et les nombreux points.

