Saint-Pierre La Saga du Rhum La Réunion, Saint-Pierre La distillerie Isautier, un élément du patrimoine réunionnais La Saga du Rhum Saint-Pierre Catégories d’évènement: La Réunion

Saint-Pierre

La distillerie Isautier, un élément du patrimoine réunionnais La Saga du Rhum, 18 septembre 2021 10:00, Saint-Pierre. Journée du patrimoine 2021 La Saga du Rhum. Tarif préférentiel informations@sagadurhum.fr, 0262 35 81 90

Samedi 18 septembre, 10h00 La distillerie Isautier, un élément du patrimoine réunionnais * Depuis 1832, date de leur installation à la Réunion, la famille Isautier a toujours oeuvré au développement agricole et industriel de l’île. A travers divers documents (archives privées, collection, photos, plans…), l’équipe de la Saga du Rhum vous propose de retracer l’histoire de la distillerie Isautier, la plus ancienne distillerie familiale de l’île, en activité. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

*

Tarif d’entrée du musée, animation complémentaire à la visite guidée.

La Saga du Rhum Chemin Frédeline – 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 0262 35 81 90 http://www.sagadurhum.fr

Unique musée dédié aux rhums, installé au cœur de la plus ancienne distillerie familiale en activité dans l’île. La Saga du Rhum vous transporte dans une aventure historique, culturelle, sensorielle. Partagez l’aventure humaine et technique de cette production traditionnelle, fortement ancrée dans l’histoire de l’île de La Réunion et des ses habitants.

Crédits : Tarif préférentiel

Détails Heure : 10:00 - 17:00 Catégories d’évènement: La Réunion, Saint-Pierre Autres Lieu La Saga du Rhum Adresse Chemin Frédeline - 97410 Saint-Pierre Ville Saint-Pierre Age maximum 99 lieuville La Saga du Rhum Saint-Pierre