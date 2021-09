La Roche-des-Arnauds La Roche des Arnauds Hautes-Alpes, La Roche-des-Arnauds visite commentée La Roche des Arnauds La Roche-des-Arnauds Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

La Roche-des-Arnauds

visite commentée La Roche des Arnauds, 18 septembre 2021 14:00, La Roche-des-Arnauds. Journée du patrimoine 2021 La Roche des Arnauds. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre visite commentée * Comment oont ils fait pour construire cette église qui resiste au temps?

Vous allez manipuler la corde a noeuds et la canne de Maître Bavoinie, le maître d’oeuvres qui réalisa l’église St Pierre de la Roche. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 16h30

*

La Roche des Arnauds 05400 La Roche des Arnauds france La Roche-des-Arnauds 05400 derriére le village Hautes-Alpes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location68409175.jpg 0682886808

ruines d’un château fort médiéval du 12 siécle

visite guidée du site

Crédits : J.Suchel Gratuit association les Amis de la Tour de la Roche

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, La Roche-des-Arnauds Autres Lieu La Roche des Arnauds Adresse 05400 La Roche des Arnauds france Ville La Roche-des-Arnauds Age minimum 8 Age maximum 95 lieuville La Roche des Arnauds La Roche-des-Arnauds