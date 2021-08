Chauvigny La Rivière-aux-Chirets Chauvigny, Vienne Venez découvrir une gentilhommière datant du XVIIe siècle La Rivière-aux-Chirets Chauvigny Catégories d’évènement: Chauvigny

Venez découvrir une gentilhommière datant du XVIIe siècle La Rivière-aux-Chirets, 17 septembre 2021 10:00, Chauvigny. Journée du patrimoine 2021 La Rivière-aux-Chirets. Gratuit|Sur inscription 06 82 23 58 59

17 – 19 septembre Venez découvrir une gentilhommière datant du XVIIe siècle * Mettez-vous dans la peau d’un gentilhomme du Grand Siècle et laissez-vous guider à l’extérieur de cette maison de plaisance à la campagne. La Gentilhommière est située à deux kilomètres de Chauvigny, sur l’ancienne voie romaine reliant Poitiers à Bourges. La visite libre ou commentée concerne la cour extérieure flanquée de deux tours rondes servant autrefois de pigeonniers. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 13h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Gratuit. Visite commentée sur rdv.

La Rivière-aux-Chirets La Rivière-aux-Chirets D8, 86300 Chauvigny

06 82 23 58 59

Située à deux kilomètres de Chauvigny, sur l’ancienne voie romaine reliant Poitiers à Bourges, la Gentilhommière est composée d’un corps de logis daté du XVIIe siècle sur trois niveaux et de constructions annexes plus modernes datant du XIXe siècle. La façade est et les toitures du corps de bâtiment principal ; l’avant-cour en totalité avec les deux tours d’angle ; le porche d’entrée et le puits ; le bâtiment des communs : ont été inscrits au titre des Monuments historiques en 1986.

